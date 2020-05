Mit dieser Aktion dürfte sich Rüdiger einen klaren Vorteil gegenüber seinen Bauer sucht Frau International-Konkurrenten verschafft haben! Der Singlemann möchte unbedingt bei Wahl-Australierin Vivien landen. Um das Herz seiner vermeintlichen Traumfrau zu erobern, legt er sich ganz besonders ins Zeug – und repariert kurzerhand ihr Cabriolet. Eine Geste, mit der Viv niemals gerechnet hätte – und die ihr ganz schön imponiert.

Während eines gemeinsamen Grillabends mit Viviens Nachbarn macht sich Rüdiger klammheimlich aus dem Staub. Was zunächst für große Verwunderung bei der 38-Jährigen sorgt, entpuppt sich am nächsten Tag als riesige Überraschung. Stolz fordert Rüdiger Vivien sowie seine Mitstreiter auf, ihn zur Garage zu begleiten. Dort präsentiert der 47-Jährige sein Werk – und bringt die Geflügelfarmerin damit zum Strahlen. "So etwas Tolles. Ein Mensch, der hier nicht einen auf Party macht, sondern sich denkt: 'Womit könnte ich ihr jetzt eine Freude machen?' Und das dann von alleine macht, das ist ganz toll", schwärmt sie hinterher im Einzelinterview.

Die Karosserie glänzt, die Batterie ist gewechselt, Vivs Auto ist bereit für eine Spritztour. "Da steht mein heiß geliebtes kleines, blaues Baby und läuft wieder. Da bin ich fast in Tränen ausgebrochen", beteuert die Hamburgerin. "Es hat sich supertoll angefühlt, dass ich so viele Emotionen in der Viv und so viele Glücksmomente ausgelöst habe", zeigt sich auch Rüdiger ganz euphorisch.

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin Vivien aus Australien

TVNOW Jörn, Sebastian, Rüdiger und Vivien bei "Bauer sucht Frau International" 2020

TVNOW Landwirtin Vivi bei "Bauer sucht Frau International"



