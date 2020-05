Diese Unter uns-Geschichte könnte noch spannender werden, als sie es jetzt schon ist. Die Vorabendserie behandelt gerade das Thema häusliche Gewalt: Während eines Streits ohrfeigte Jakob (Alexander Milo, 40) seine Frau Saskia (Antonia Michalsky). Die Konditorin reagierte schockiert und weiß noch immer nicht, wie sie sich ihrem Mann gegenüber stellen soll. Doch nun wird die Storyline um das Ehepaar noch verzwickter: Erwartet Saskia etwa ein Kind von Jakob?

Achtung, Spoiler!

Vivian (Sharon Berlinghoff, 24) möchte mit Saskia einen schönen Tag verbringen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Während des Treffens verrät Vivian, dass sie für Easy (Lars Steinhöfel, 34) und Ringo (Timothy Boldt, 29) ein Kind austragen will. Das Problem: Sie weiß nicht so recht, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Also zeigt Saskia ihrer Freundin ihre Zyklus-App. "Ich glaube, du hast vergessen, deine Tage einzutragen, sonst wärst du wirklich krass überfällig", stellt die Kellnerin daraufhin fest, doch Saskia winkt ab: "Das habe ich bei dem ganzen Stress mit Jakob bestimmt vergessen." Ihr besorgter Blick scheint aber etwas anderes anzudeuten.

Ob ein Baby das Ehepaar einander wieder näherbringen könnte? Die Saskia-Darstellerin glaubt jedenfalls, dass die beiden nach dem eskalierten Streit keine harmonische Beziehung mehr führen können: "Häusliche Gewalt kann man nicht einfach vergessen. Die Ohrfeige bedeutet nicht nur einen Respektverlust Saskia gegenüber. Das ganze Vertrauensverhältnis zu Jakob ist gestört.", betonte die Schauspielerin gegenüber RTL.

TVNOW / Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) bei "Unter uns"

TVNOW/ Stefan Behrens Jakob (Alexander Milo) und Saskia (Antonia Michalsky)

Instagram / antoniamichalsky Antonia Michalsky, Schauspielerin



