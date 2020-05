Die aktuelle Situation kann Sylvie Meis (42) offenbar nichts anhaben. Zwar hat sich der Alltag der ehemaligen Let's Dance-Moderatorin durch die derzeitigen Einschränkungen sehr verändert, dennoch hat sie alle Hände voll zu tun: Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin muss sie auch noch Sohn Damian (13) zu Hause unterrichten. Das scheint Sylvie im Gegensatz zum Verzicht auf soziale Kontakte zu Familie und Freunden aber nur wenig zuzusetzen. Umso glücklicher scheint sie, wenigstens mit ihrem Verlobten Niclas Castello einiges an Zeit verbringen zu können.

Sylvie wohnt in Hamburg, Niclas eigentlich in Miami. Momentan scheint sich der Künstler offenbar am Wohnort seiner Auserwählten zu befinden. "Wir sehen uns mehr als die Hälfte der Woche", verriet die Moderatorin im Interview mit RTL. Es gebe zwar einige Tage, an denen beide arbeiten müssten, die restliche Zeit könnten sie aber gemeinsam verbringen. Langeweile scheint dabei nicht aufzukommen: "Wir verbringen die Zeit mit Uno spielen, wobei ich sagen muss, dass ich ganz weit vorne liege mit gewinnen."

Eigentlich wollten Sylvie und Niclas ihre Liebe im Sommer mit dem Jawort besiegeln: "Dieser schönste Tag des Jahres wird tatsächlich verschoben und das ist traurig." Stattdessen haben die beiden nun vor, entweder im Herbst oder im nächsten Jahr zu heiraten.

