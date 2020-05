Was für ein Mann! Hafthor Julius Björnsson (31) ist nicht nur 2,06 Meter groß, er hat auch unglaublich viel Kraft. Der Isländer wurde durch seine Rolle als "der Berg" in Game of Thrones weltbekannt und beeindruckte die Fans der Serie mit seiner einmaligen Statur. Erst kürzlich gab der Hüne bekannt, dass er wieder Vater wird, und sorgte damit für Freude unter seinen Followern. Jetzt überraschte Hafthor aber mit einer ganz anderen Nachricht: Er hat einen neuen Weltrekord aufgestellt.

"Das ist historisch. Ich bin stolz auf mich selbst", verkündete der Schauspieler in einem YouTube-Video vom vergangenen Samstag. Der Clip zeigt Hafthor in einem Fitnessstudio, wie er zunächst verschiedene Gewichte stemmt und zuletzt mit einer 501 Kilogramm schweren Hantel einen neuen internationalen Rekord aufstellt. Der Muskelmann übertrumpfte die Bestmarke des Briten Eddie Hall, der 2016 als erster Mann 500 kg schaffte. Bei Hafthors Vorhaben waren viele Freunde, Helfer und natürlich Frau Kelsey Henson dabei. Für den 31-Jährigen war diese Unterstützung offenbar sehr wichtig. Gleich nach seiner einmaligen Leistung fiel das Kraftpaket seiner Kelsey in die Arme, und beide wirkten unglaublich glücklich.

Diese immense Freude teilte der Sportler auch mit seinen Fans auf Instagram. Hier postete er ebenfalls ein Video von seinem Rekord. Dazu schrieb der Fitness-Fan: "Mir fehlen die Worte. Was für ein wunderbarer Tag, an den ich mich mein restliches Leben erinnern werde."

