Gehen Liam Hemsworth (30) und Gabriella Brooks etwa schon wieder getrennte Wege? Noch vor wenigen Wochen schien es zwischen dem Schauspieler und dem Model blendend zu laufen: Paparazzi lichteten die zwei Ende März glücklich und turtelnd in der Öffentlichkeit ab. Noch dazu wagten die beiden bereits einen großen Schritt in Richtung ernste Beziehung – die Beauty hat schon seine Eltern kennengelernt! Doch nun scheint irgendetwas zwischen ihnen vorgefallen sein: Warum folgen Liam und Gabriella sich nicht mehr in den sozialen Medien?

Zwar haben die beiden nie gemeinsame Pärchenfotos oder Ähnliches ins Netz gestellt, dennoch war Liam bis vor Kurzem Follower von Gabriellas Instagram-Profil – und andersherum war sie es ebenso. Doch wie aufmerksame Fans jetzt festgestellt haben, sind die beiden nicht mehr in der Abonnentenliste des jeweils anderen aufzufinden! Da stellt sich natürlich die Frage: Haben die zwei sich etwa getrennt?

Das wird so oder so wohl ihr Geheimnis bleiben! Der Ex von Miley Cyrus (27) will sein Privatleben nun nämlich größtenteils aus der Öffentlichkeit raushalten. Das betonte der Hottie erst kürzlich wieder in einem Interview mit Mens Health. "Ich genieße lieber die Momente mit meiner Familie oder bei der Arbeit", betonte der Tribute von Panem-Darsteller.

