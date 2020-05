Beim großen Promis unter Palmen Wiedersehen kochen die Emotionen hoch! Einige Wochen nach den Dreharbeiten trafen Désirée Nick (63), Matthias Mangiapane (36) und Co. jetzt noch einmal für eine letzte Aussprache aufeinander – und die hat es mächtig in sich: Schon nach nur 13 Minuten ergriff Claudia Obert (58) kurzzeitig die Flucht und nach 20 Minuten brach Carina Spack (23) in Tränen aus! Doch das sollten nicht die einzigen Gefühlsausbrüche sein: Als Tobias Wegener (27) erneut mit Evanthia Benetatous (28) Fake-Vorwürfen konfrontiert wurde, kämpfte er mit den Tränen!

Kurz nachdem das Bachelor-Girl unter anderem von Tobi aus dem Format rausgewählt worden war, warf sie dem Fitness-Enthusiasten ein falsches Spiel vor. Dagegen wehrte der 27-Jährige sich jetzt vehement: "Aber warum bin ich fake? Du äußerst dich so viel negativ über andere Leute. Da muss ich wieder heulen, wenn ich höre, dass ich fake bin. Das greift mich an", ließ er seinen Gefühlen freien Lauf. Anschließend verteidigte er seine damalige Entscheidung erneut: "Das ist doch klar, dass ich mich für Janine entscheide. Sie war auch an meiner Seite."

Doch trotz seiner Tränen zeigte Eva keine Einsicht – sie fühlt sich weiterhin verraten: "Ich war diejenige, die versucht hat, dir zu helfen! Aber das wurde nicht anerkannt!" Zudem sei sie schon damals sauer auf Tobi gewesen – denn dieser habe Janine während der Romanze bei Promi Big Brother nur getäuscht! "Ich weiß, was der Plan war, ich weiß genau, was Sache war. Ich finde es nicht cool, wenn eine Frau ausgenutzt wird, damit es zu einem Sieg kommt. Es war ein Plan", warf sie Tobi vor.

