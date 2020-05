Zehn Männer, zehn Ladys – und jede Menge Zoff-Potenzial? In der brandneuen RTL-Sendung Are You The One? leben 20 flirthungrige Singles unter einem Dach. Der Clou an der Geschichte: Sie alle haben insgeheim bereits einen perfekten, von Experten ausgewählten Partner, den sie im Grunde nur noch finden müssen. Stellt sich die Frage: Gab es bei diesen Voraussetzungen überhaupt noch so etwas wie Konkurrenzgedanken unter den Mädels?

Promiflash sprach unter anderem mit Frohnatur Laura Morante (29), die erklärte: Lediglich am Anfang seien die Girls unsicher gewesen, "weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Dann haben wir uns kennengelernt und der Konkurrenzkampf war weg. Es hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt und man hat auch jedem was gegönnt", meinte die Friseurmeisterin. Prinzipiell seien die Mädels auch alle zu verschieden gewesen, als dass sie sich miteinander hätten vergleichen können.

Katharina Wagener (25) konnte im Gespräch mit Promiflash nur zustimmen: "Da ich sowieso nicht so eine bin, die gerne Drama oder Zickenkrieg anzettelt, habe ich keines der Mädels als Konkurrenz gesehen. [...] Wir mussten uns die Männer auch gar nicht ausspannen, weil im Grunde hat jeder dort die Aufgabe gehabt, sein Match zu finden." Dementsprechend hätten die Kandidatinnen eher als Team agiert.

TVNOW / Markus Hertrich Der "Are You The One?-Cast 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, TV-Star

Instagram / kathi.wgnr Kathi Wagener, "Are You The One?"-Kandidatin



