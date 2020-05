Endlich kann Bruce Willis (65) seine Frau Emma Heming (41) wieder in die Arme schließen! Der Schauspieler und seine Liebste hatten die vergangenen acht Wochen aufgrund des Lockdowns getrennt voneinander verbringen müssen. Eigentlich hatten die beiden mit ihren Kids, Demi Moore (57) und deren drei gemeinsamen Töchtern mit Bruce die Quarantäne verbringen wollen. Nachdem Bruce aber schon in dem Haus seiner Verflossenen in Sun Valley eingetroffen war, konnte Emma aufgrund der Reisebeschränkungen aus Los Angeles nicht mehr nachkommen. Nun sind die zwei Turteltauben aber endlich wieder vereint!

Emma war vor wenigen Tagen in der Lage, mit ihren Kids ihrem Liebsten nach Idaho hinterherzureisen und ist dort nun mit der gesamten Patchwork-Familie in der häuslichen Isolation. Der Zeitpunkt ihrer Ankunft hätte nicht besser sein können, denn ihre Jüngste Evelyn Penn Willis (6) feierte am Dienstag ihren sechsten Geburtstag! Die Kleine durfte sich aber nicht nur darüber freuen, ihren Ehrentag auch mit ihrem Vater feiern zu können – wie Emmas Instagram-Story zeigt, drehte Evelyn mit ihm und ihrer Mutter auch eine Spritztour auf einem Quad!

Bruce, Emma und ihre Kids genießen es ganz offensichtlich, wieder beieinander zu sein: Sie verbringen zusammen viel Zeit in der Natur und machen gemeinsame Spaziergänge. Abgesehen davon bekommt Emma sogar in einer eher altmodischen Disziplin Privatstunden bei ihrem Mann: "Er bringt mir für den Fall der Fälle das Bogenschießen bei", erklärte das Model zu einem Instagram-Clip, der ihren Mann bei dem Schießsport zeigt.

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Evelyn Penn Willis im Mai 2020

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seinen Töchtern Emma und Evelyn im Mai 2020

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis im Mai 2020



