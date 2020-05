Sind bei Rebecca und Tim echte Gefühle im Spiel? Seit Wochen können die Big Brother-Kandidaten kaum die Finger voneinander lassen. In einer Tour wird gekuschelt, geturtelt und gefummelt, was das Zeug hält. Nicht nur die restlichen Container-Kollegen bekommen da langsam Zweifel, ob das vermeintliche Traumpaar nicht nur für die Sendezeit so in die Vollen geht: Auch die Fans mutmaßen, es gehe Tim und Becci nur um Beachtung. Wie schätzt ihre Ex-Mitbewohnerin Michelle die Glaubwürdigkeit der BB-Romanze ein?

"Ich glaube nicht, dass das aufgrund von Aufmerksamkeit zwischen den beiden passiert, das hat sich wirklich entwickelt", beteuert die 26-Jährige gegenüber Promiflash. Besonders Rebecca habe sich erst nach und nach geöffnet und auf die Liaison eingelassen. Wie es nach "Big Brother" für die Turteltauben weitergeht, könne Michelle jedoch nicht sagen: "Ob die da wirklich Bock haben, Zeit zu investieren, keine Ahnung. Aber da drinnen in dem Kosmos, in dem man lebt, ist das schon alles sehr echt und passiert mit Gefühlen."

Die Bochumerin erinnert sich noch gut an Situationen, die handfeste Zickereien zwischen dem Pärchen ausgelöst haben. "Das ist wirklich immer ein Drama, wenn da jemand morgens beim Aufstehen gegangen ist und nicht noch eine Stunde im Bett gekuschelt hat", verrät Michelle. Für sie steht daher fest: "Das passiert nicht aus Aufmerksamkeit. Dann hätten die einfach nur ein bisschen geknutscht."

