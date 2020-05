Sarah Lombardi (27) zeigt jetzt ganz ungeniert, wie glücklich sie in ihrer Beziehung mit dem Kicker Julian Büscher ist! Ende Januar wurden erste Gerüchte laut, dass die DSDS-Zweite von 2011 wieder verliebt sein könnte – damals war seit wenigen Wochen mit ihrem Ex Roberto Schluss, im Urlaub wurde sie schließlich mit dem Fußballer an ihrer Seite gesehen. Rund einen Monat ließen sich die beiden bis zum endgültigen Paar-Outing Zeit und seitdem ist es vorbei mit dem Versteckspielen: Jetzt postete die 27-Jährige ein weiteres heißes Pic inklusive leidenschaftlichem Lippenbekenntnis!

Auf dem neuesten Schnappschuss in ihrer Instagram-Story wird Sarah von ihrem Liebsten hochgehoben – sie drückt ihm dabei einen zärtlichen Kuss auf den Mund. Dass sie und Julian auch nach einigen Monaten Beziehung noch wie frisch verliebt sind, lässt zudem ihr Kommentar vermuten: Sie schrieb zu dem Pic "Hashtag Team". Ob der 27-Jährige wohl auch im neuen Musikvideo der "Genau hier"-Interpretin zu sehen sein wird? Immerhin steckt Sarah momentan mitten in den Dreharbeiten, für die sie sich Joti Polizoakis (24) und Robert Beitsch (28) ins Boot geholt hat.

Auch Julian ließ sich in der Vergangenheit schon zu einer Liebeserklärung an Sarah auf Social Media hinreißen. Zu einem gemeinsamen Sport-Clip schrieb er: "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn!" Zuvor deutete er etwas subtiler an, wie happy er mit Sarah ist, indem er einen Netz-Beitrag mit ihr mit "15.12.19" kommentierte – die Fans zeigten sich überzeugt davon, dass das der Beginn ihrer Liebe war.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher

Instagram / julbue Julian Büscher, Juni 2019



