Oksana Kolenitchenko (32) und ihr Ehemann Daniel haben in den vergangene Jahren so einige Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung erlebt. Nach der Auswanderung in die USA hatten die beiden mit riesigen Existenzängsten zu kämpfen und auch Daniels Gesundheit hatte ihnen ziemlichen Kummer bereitet. Doch all das liegt nun hinter dem Paar – und darüber ist vor allem die Blondine froh: In einem Netz-Beitrag macht Oksana ihrem Daniel eine süße Liebeserklärung!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 32-Jährige nun ein niedliches Pärchen-Pic und widmet mit diesem Post ihrem Gatten liebevolle Zeilen. "In den schlechten Zeiten zeigt sich die wahre Stärke einer Beziehung! Nach fast 13 Jahren Hand in Hand und jede Krise durchgestanden, bin ich stolz auf uns", schreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin ganz emotional zu dem Schwarz-Weiß-Bild. Auch während dieser etwas verrückten Zeit bekomme es das Pärchen hin, nicht durchzudrehen.

Dass die Eltern zweier Kinder eine Zeit lang um ihre Ehe kämpfen mussten, verschwiegen sie nie. "Natürlich hatten wir auch schlechte Zeiten. Man muss auch die schlechten Zeiten durchstehen, um die guten Zeiten erleben zu können", erzählte Oksana in einem früheren Interview mit Bild offen.

Getty Images Oksana Kolenitchenko, Unternehmerin

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko und ihr Ehemann Daniel

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrem Ehemann Daniel und den zwei Kids



