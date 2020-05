Sie ist total vernarrt in ihr Baby! Anfang Februar war es endlich so weit: Milla Jovovich (44) und ihr Ehemann Paul Anderson durften ihre Tochter in die Arme schließen. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag als dreifache Mutter teilhaben. Nun veröffentlicht sie sogar einen ganz intimen Schnappschuss von sich und ihrer Jüngsten: Sie postet ein Foto, auf dem sie die Kleine stillt.

Diese zuckersüße Aufnahme von Mutter und Tochter finden die Follower jetzt auf Millas Instagram-Profil. Während sie ihrem Kind die Brust gibt, blickt die "Resident Evil"-Darstellerin in die Kamera und widmet ihrem Mädchen im Anschluss liebevolle Zeilen. "Dieser süße, kleine Cupcake, der mich mit seinen seelenvollen Augen, seinen winzigen Händen, seinem unglaublichen Geruch und diesem flauschigen Haar ansieht. Ich schätze diese Zeit so sehr", schwärmt die 44-Jährige und hält fest: "So dankbar für diese ruhigen Momente mit meinem Baby."

Schon vor wenigen Tagen gab Milla ihrer Community ein kurzes Update und verriet, dass ihr Töchterchen eine absolute Grinsebacke sei. "Sobald die Leute mit ihr sprechen, werden sie mit einem riesigen Lächeln belohnt und ich sage euch, es gibt nichts Schöneres als ein Babylächeln", gab sie in dem früheren Posting preis.

Instagram / millajovovich Milla Jovovich und Tochter Osian im Februar 2020

Instagram / millajovovich Milla Jovovich und Baby Osian im Februar 2020

Instagram / millajovovich Osian Jovovich-Anderson im März 2020



