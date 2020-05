Es war mal wieder ein spannender TV-Abend bei Grill den Henssler! Nach einer kleinen Pause lief heute eine brandneue Folge der beliebten Koch-Show. Steffen Henssler (47) trat dieses Mal gegen Ex-Tennis-Profi Boris Becker (52), Model Rebecca Mir (28) und Comedian Özcan Cosar (39) an, die zuvor von Koch-Profi Christian Lohse gecoached wurden. Jedoch kocht Steffen schon so gut wie sein ganzes Leben lang. Wer konnte das heutige Battle für sich entscheiden?

Es standen wieder etliche Köstlichkeiten auf der Speisekarte: So mussten die Köche unter anderem Wachtelbrüstchen und Biskuit-Türmchen mit einer Mascarpone-Creme zaubern. Sowohl Steffen, als auch die VIPs steckten ihr Herzblut in die Gerichte und lieferten sich ein wahrhaftiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch am Ende konnte es nur einen Sieger geben: Steffen gewann mit einem knappen Vorsprung von 67 zu 62 Punkten!

Die heutige Show war für die Fans gleich doppelt aufregend. Warum? Laura Wontorra (31) feierte als Annie Hoffmanns (36) Nachfolgerin ihr "Grill den Henssler"-Debüt! Bei den Zuschauern im Netz kam die selbstbewusste Brünette schon ziemlich gut an. "Die Laura kann gerne bleiben!", wie ein Twitter-Nutzer betonte.

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Özcan Cosar, Rebecca Mir und Boris Becker bei "Grill den Henssler"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Christian Lohse, Özcan Cosar, Rebecca Mir und Boris Becker bei "Grill den Henssler"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de