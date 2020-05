Ist da etwa jemand eifersüchtig? Im Jahr 2018 feierten Hailey (23) und Justin Bieber (26) ihre große Hochzeit. Das amerikanische Model und der "Love Yourself"-Interpret gelten als absolutes Traumpaar und stehen mit ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit – und das ist für die Blondine nicht immer leicht! Die Beauty scheint sich jetzt von einigen Kommentaren angegriffen zu fühlen. Sie stellte klar: Sie will nicht mit den Ex-Freundinnen ihres Ehemanns verglichen werden!

"Es ist definitiv nicht leicht. Justin weiß, dass ich mich schwer tue mit dem, was die Leute sagen, und mit der Art und Weise, wie die Leute Vergleiche anstellen – die Art und Weise, wie sie mir das Gefühl geben, weniger Frau zu sein", offenbarte Hailey in einem Live-Video auf Facebook, das zur neuen Reihe The Biebers on Watch gehörte. In der Vergangenheit wurde sie nämlich vor allem mit Justins Ex Selena Gomez (27) verglichen, und das scheint der Blondine so gar nicht gefallen zu haben.

Trotzdem wusste Hailey mit diesen Situationen umzugehen und teilte ihre Gedanken: "Ich denke, wenn manche Leute so viel sagen, damit sich andere schlecht fühlen, dann liegt das daran, dass es ihnen selbst nicht gut geht."

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Justin und Hailey Bieber



