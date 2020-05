Bill (30) und Tom Kaulitz (30) gewähren private Einblicke in ihr Familienglück! Schon in jungen Jahren entdeckten die Zwillingsbrüder ihre Leidenschaft zur Musik. Im Jahr 2005 gelang ihnen mit ihrer Band Tokio Hotel und deren erster Single "Durch den Monsun" der große Durchbruch. Ihr Privatleben hielten die Musiker allerdings weitestgehend von der Öffentlichkeit fern – bis jetzt: Am Muttertag tauchte ein seltener Schnappschuss der Twins mit ihrer Mama auf!

Am vergangenen Sonntag hatten die Brüder Tom und Bill nicht nur den Muttertag zu feiern – ihre Mama Simone Charlotte wurde gleichzeitig auch ein Jahr älter. Dabei durfte auch Schwiegertochter Heidi Klum (46) nicht fehlen, die einige Eindrücke der Party in ihrer Instagram-Story festhielt. Nicht nur über ein Geburtstagsständchen und eine XXL-Sahnetorte mitsamt Glückwünschen durfte sich die Kaulitz-Mutti freuen, sondern vor allem auch über ein Wangenküsschen von ihren Jungs freuen. Auch diesen besonderen Familienmoment hielt Heidi prompt in einem kurzen Boomerang-Video fest.

Als die Tokio-Hotel-Stars sechs Jahre alt waren, trennten sich ihre Eltern. Daraufhin zog die Malerin mit ihren beiden Sprösslingen zu ihrem neuen Lebensgefährten, der in der Nähe von Magdeburg wohnte. Seit dieser Zeit spielt die alleinerziehende Mama eine wichtige Rolle im Leben der beiden 30-Jährigen.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit den Brüdern Tom und Bill, Mai 2020

Anzeige

Actionpress/ Backgrid Tom und Bill Kaulitz, November 2019

Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Februar 2019 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de