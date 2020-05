Ob Emanuel mit diesem Präsent bei seinen Hofdamen punkten konnte? Gestern Abend ging die Liebessuche für den Wahl-Österreicher bei Bauer sucht Frau International in die nächste Runde. Für eine Woche sind Bianca, Irene und Claudia zu Gast auf seinem Gnadenhof – doch das nähere Kennenlernen scheint bisher zweitrangig zu sein. Stattdessen haben die drei Frauen in der vergangenen Folge seine Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht. Und auch die kommende Zeit wird offenbar wenig romantisch: Emanuel hat seinen Auserwählten einen Werkzeuggürtel geschenkt.

Maßband, Pinsel und ein Kochlöffel: Emanuel hat bei der Auswahl der Gerätschaften an alles gedacht. "Da sind so ziemlich die wichtigsten Utensilien drin, die man hier am Hof braucht", erklärte der gebürtige Schweizer. Seine Besucherinnen staunten nicht schlecht, nahmen dieses ganz besondere Willkommensgeschenk aber gelassen. "Sehr pragmatisch, sehr witzig. Wirklich schöne Idee", beteuerte Bianca im Anschluss.

Während seine Ladys die Geste vorerst nicht abschrecken konnte, zeigten sich die Zuschauer ganz empört. "So. Hier sind drei Mistgabeln. Ihr wisst, was zu tun ist" und "Emanuel hat sich ja das romantischste Geschenk, dass es je gab, ausgedacht. Die Herzen fliegen ihm auf jeden Fall zu", lauten zwei Kommentare bei Twitter. Ein weiterer User scherzt: "Der bildet einfach drei Mitarbeiterinnen aus."

