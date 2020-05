Gönnt Pete Davidson (26) seiner Ex-Freundin Ariana Grande (26) ihr neues Liebesglück? In den vergangenen Monaten hatte die Sängerin immer wieder für Gerüchte gesorgt. So soll sie schon eine Weile mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez liiert sein. Vor Kurzem machte sie ihre Beziehung dann auch endlich mit süßen Turtel-Clips in dem Musikvideo zu "Stuck with U" öffentlich. Nun verrät ein Insider, was ihr ehemaliger Verlobter von der Verbindung hält.

"Pete freut sich, dass Ariana glücklich ist und es ihr gut geht. Wenn sie verliebt ist, ist das schön für sie", offenbart die Quelle gegenüber Hollywood Life. Doch der 26-Jährige würde das Leben der Musikerin auch nicht wirklich verfolgen. Der Informant bestätigt, dass der Schauspieler von den Szenen in dem Clip zwar wisse, doch er hätte es nicht selbst gesehen.

Ariana und Pete kamen im Mai 2018 zusammen und feierten kurz nach ihrem Liebes-Outing auch schon ihre Verlobung. Doch ihre Liebe war zum Scheitern verurteilt. Im Oktober desselben Jahres trennten sich die Stars schon wieder. Während die Beauty nun mit Dalton glücklich ist, ging Petes letzte Romanze mit Model Kaia Gerber (18) im Januar in die Brüche.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Pete Davidson bei einem Filmfestival

Backgrid / ActionPress Kaia Gerber und Pete Davidson am Pool in Miami Beach



