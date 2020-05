Es war ein tränenreicher Abend bei Sing meinen Song! An diesem Dienstag stand das Tauschkonzert ganz im Zeichen von Nico Santos (27): Seine Musikerkollegen wie Paddy Kelly (42), Max Giesinger (31) und Jan Plewka (49) performten Songs wie "Die in Your Arms", "Unforgettable" oder "Better". Nico war von allen Darbietungen beeindruckt, doch eine Performance haute in besonders aus den Socken: Und zwar die von Lea (27) – sie wurde zur Siegerin des Abends gekürt.

"Ich werde mich immer an diesen Abend erinnern, ich werde ihn nie vergessen", sagte der "Better"-Interpret vorab. Er könne sich so glücklich schätzen, dass er das miterleben dürfe. "Ihr habt solche verrückten Versionen geschaffen – unglaublich." Am Ende konnte es aber nur einen Gewinner geben: "Man muss nicht unbedingt seine Lieblings-Version wählen, sondern die, an die man sich sein ganzes Leben erinnern wird und das war deine, Lea", erklärte er und überreichte ihr die Kokosnuss.

Nicos Wahl war keine große Überraschung, denn bei Leas Auftritt wurde es besonders emotional: Die 27-Jährige hatte sich "Walk In Your Shoes" ausgesucht. Dieses Lied hatte Nico seinem verstorbenen besten Freund gewidmet. "Ich habe meinen besten Kumpel verloren, als ich 15 war. Er wurde überfahren beim Skateboard fahren. Und diese Freundschaft hat sich so schnell entwickelt und so schnell ist sie dann auch wieder unterbrochen worden", erklärte der 27-Jährige dazu.

