Große Trauer in der spanischen Königsfamilie: Álex Lequio ist tot! Er war ein entfernter Verwandter von König Felipe (52): Sein Vater Alessandro Lequio stammt aus einer italienischen Adelsfamilie und ist ein Cousin zweiten Grades von König Felipe. Seine Ur-Großmutter war Infanta Beatriz Isabel de Borbón y Battenberg, eine Tante des ehemaligen Königs Juan Carlos (82). Alex selbst war Unternehmer. Vor zwei Jahren wurde bei ihm Krebs diagnostiziert – nun ist er im Alter von nur 27 Jahren verstorben.

Wie ¡Hola! Spain berichtete, sei Alex in den vergangenen vier Wochen in einer Klinik in Barcelona behandelt worden, nachdem er vor Kurzem einen Rückfall im Heilungsprozess erlitten hatte. Während dieser Zeit sollen seine Eltern, seine beiden Halbgeschwister und seine Freundin Carolina nicht von seiner Seite gewichen sein. Nach seinem Tod nahm seine Mutter Ana Obregón auch auf Instagram Abschied von ihm. Unter einem Bild, auf dem sie und ihr verstorbener Sohn zusammen zu sehen sind, brachte sie ihre Trauer deutlich zum Ausdruck: "Mein Leben ist vorbei", schrieb sie.

Auch Alex' Halbbruder Clemente verabschiedete sich auf besondere Weise von Alex. Er teilte im Netz Alex' letzte Worte: "Atmet tief ein. Genießt das Leben. Einige von euch halten das für selbstverständlich."

Getty Images König Felipe im El Pardo Palast

Instagram / ana_obregon_oficial Ana Obregón und Álex Lequio

Instagram / alessandrolequiojr Álex Lequio mit seinem Hund, Dezember 2019



