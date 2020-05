Evelyn Burdecki (31) ist offenbar hart im Nehmen! Dass die einstige Dschungelcamp-Königin vor keinem Abenteuer haltmacht und jede Herausforderung annimmt, bewies die Blondine äußerst souverän schon in mehreren Reality-TV-Formaten. Aber bekanntlich lauern im heimischen Haushalt die größten Gefahren. So führte jetzt ein kleines Missgeschick in der Wohnung der Blondine zu einem Unfall mit fatalen Folgen: Sie fügte sich am Fuß eine blutige Verletzung zu!

"Ich werde gleich zum Arzt fahren und mich nähen lassen", sorgte sich die beliebte Blondine in ihrer Instagram-Story. Der Grund: Beim Schleppen einer Matratze übersah die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin zwei Wasserkästen, die an der Wand standen – und brachte einen davon zum Umkippen. "Zwei Flaschen sind zersprungen und auf meinem Fuß gelandet", offenbarte die Düsseldorferin. Um drei Uhr morgens sei das passiert, da wollte sie aber keinen Krankenwagen rufen. "Es gibt Schlimmeres", zeigte sich die gelernte Fitness-Trainerin tapfer.

Trotzdem sei die Ex-Let's-Dance-Kandindatin unter großen Schmerzen eingeschlafen. Wie sie nach dem Arztbesuch berichtete, habe auch der Doktor ihr dazu geraten, sich mit so einer Verletzung lieber direkt untersuchen zu lassen – aber dieses Mal sei alles glimpflich verlaufen. Dabei nutzte die quirlige Lady ihre ganz eigene Behandlungsmethode zur Wunddesinfektion: "Ich hatte noch Wodka im Kühlschrank. Mit einem Wattepad habe ich etwas davon auf die Verletzung aufgetragen", erzählte das TV-Sternchen.

ActionPress Evelyn Burdecki im Februar 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im März 2020



