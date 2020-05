Jetzt zeigt sich Katy Perry (35) im Evakostüm! Die Sängerin ist aktuell schwanger mit ihrem ersten Kind und hatte die freudige Nachricht auf besonders schöne Weise bekannt gemacht: Anfang März hatte sie ihr Musikvideo zu dem Song "Never Worn White" herausgebracht und sich darin zum ersten Mal mit rundem Babybauch präsentiert. Den zeigt sie nun erneut in einem Clip – und ist dabei dieses Mal allerdings völlig nackt!

Am Donnerstag stellte Orlando Blooms (43) Verlobte das Video zu dem Song "Daisies" auf YouTube online. Darin läuft sie erst in einem luftigen, weißen Kleid durch einen Wald zu einem Wasserfall und lässt dort dann plötzlich die Hüllen fallen. Von ihrer Kleidung befreit posiert Katy im Wasser und verdeckt dabei zwar ihre intimen Stellen, gibt aber den Blick auf ihren inzwischen ganz schön großen Babybauch frei.

Offenbar genießt Katy ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und gönnt sich dabei auch mal die ein oder andere Leckerei. In der Kochshow MasterChef Australia verriet sie jetzt, dass ihr Appetit in der letzten Zeit stark zugenommen habe: "Seit ich schwanger bin, haben sich meine Geschmacksknospen tatsächlich erweitert!"

YouTube / Katy Perry Katy Perry in ihrem Musikvideo "Daisies"

Getty Images Katy Perry im Mai 2020

Getty Images Katy Perry im März 2020 in Bright



