Edith Stehfest liebt ihren Körper, so wie er ist! Die Frau von Eric Stehfest (30) legte zuletzt gemeinsam mit ihrem Liebsten eine Komplettveränderung hin. Die Turteltauben überraschten bei der Premiere von Erics Films "9 Tage wach" alle anwesenden Gäste mit einem neuen Erscheinungsbild. Die geborene Leipzigerin und ihr Angebeteter erschienen im komplett identischen Look mit gleichen Tattoos. Jetzt hatte die selbsternannte Rebellin für ihre Follower ein besonderes Statement in Sachen Aussehen parat: Sie liebt ihre Dehnungsstreifen!

"Am Anfang war ich ganz schön traurig. In meinem Alter wollte ich solche Streifen nicht an meinem Körper sehen", enthüllte Edith nun in ihrer Instagram-Story. Dieses Gefühl habe aber nicht lange angehalten: "Irgendwann habe ich anfangen, sie total zu lieben", beschrieb die junge Mutter ihren Meinungsumschwung. Mittlerweile trage sie sogar gerne bauchfrei und sei ziemlich stolz auf ihre "Kriegsbemalung". In Ediths Augen seien die "Tigerstreifen" ein Zeichen von Stärke. Schließlich hätten alle Mütter durch die Geburt ihrer Kinder ein "Wunder" vollbracht, betonte sie.

Die Tattooliebhaberin wollte aber offenbar nicht nur ihre Gedanken loswerden, sie interessiert sich auch dafür, was ihre Community zu sagen hat. "Ich würde gerne mal mit euch ins Gespräch kommen, gerne auch live", erklärte sie. Ein paar Fragen hatte die 25-Jährige auch schon im Kopf: "Was habt ihr so alles für eure Kinder geopfert? Und hat sich das nun ausgeglichen?", wollte sie wissen. Wann genau der Talk losgehen soll, verriet Edith aber noch nicht.

