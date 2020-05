Danni Büchner (42) denkt immer noch schmerzlich an ihren verstorbenen Mann zurück! 2018 verlor sie Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) an den Folgen von Lungenkrebs. Die große Trauer um ihn verarbeitete die Fünffach-Mutter offenbar auch mit der Teilnahme am Dschungelcamp. Jetzt gedachte die Witwe ihrem geliebten Partner erneut, indem sie das erste gemeinsame Selfie aus dem Jahr 2015 veröffentlichte. Damit zeigte sie, welch hohen Stellenwert Jens in ihrem Leben wohl noch immer einnimmt!

"Vor 18 Monaten ist meine Welt zusammengebrochen, ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen wird ohne dich", trauerte Danni auf Instagram. Auf dem Foto küsst die Ex-Sommerhaus-der-Stars-Teilnehmerin ihren Jens liebevoll auf die Wange. Das Bild ist etwas verschwommen, aber für die Brünette hat es offenbar einen hohen emotionalen Wert. "Ich zweifle heute noch sehr oft an mir, weiß oft nicht, was falsch oder richtig ist. Mallorca/ Deutschland? Bin mir oft nicht sicher, wo ich hingehöre bzw. wir", gab sich das Reality-TV-Sternchen nachdenklich.

Die Düsseldorferin wanderte ein halbes Jahr nach dem Kennenlernen nach Cala Millor, zu Jens aus. Sie führten dort bis zu seinem Tod gemeinsam die Faneteria – Cafeteria & Fantreff. Offenbar hadert die 42-Jährige jetzt mit dem richtigen Lebensmittelpunkt für sich und ihre Kinder – die Familie lebt noch auf Mallorca. Ob Daniela bald den Versuch unternimmt, nach Deutschland zurückzukehren?

Instagram / dannibuechner Jens Büchner und Danni Büchner im Jahr 2015

ActionPress Danni und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018 in Köln

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Darstellerin



