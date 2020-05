Sie kann das Liebes-Aus noch immer nicht verstehen! Anfang März schockte Luca Hänni (25) seine Fans mit einer überraschenden Neuigkeit: Der DSDS-Star hat sich urplötzlich von seiner Freundin Michèle getrennt. Nach fast einem Jahr Beziehung gehen die beiden von nun an getrennte Wege – für die Blondine ist das bis heute ziemlich unverständlich: In einem Interview spricht Michèle das erste Mal über die Trennung von Luca!

Gegenüber der Schweizer Illustrierten versucht die Lehrerin, ihre Gefühle in Worte zu fassen – das Ganze verstehen kann sie dabei aber immer noch nicht. "An einem Tag war alles noch schön und gut und am nächsten Tag wirst du ohne Erklärung vor das Ganze hingestellt und gewissermaßen im Regen stehen gelassen", erzählt sie offen. Diesen Schock habe Michèle erst einmal verdauen müssen – und auch jetzt hat die Beauty noch daran zu knabbern: "Ich verstehe bis heute nicht, was genau passiert ist, warum und wie es so passiert, aber ich akzeptiere das jetzt."

Erst kürzlich gab Luca einige weitere Details zur Trennung bekannt. "Das war natürlich ein turbulenter Zeitpunkt. Aber den Zeitpunkt kann man eben nicht aussuchen, das kann man nicht verschieben. Ich will mich noch ein bisschen mehr finden", erklärte er gegenüber RTL. Der Sänger wisse einfach immer noch nicht, wohin er einmal wolle.

Instagram / lucahaenni1 "Let's Dance"-Teilnehmer Luca Hänni

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit seiner Freundin Michèle, Februar 2020

Zengel, Dirk / ActionPress Luca Hänni im Juli 2019



