Ein großes Fitness-Ziel! Lewis Capaldi (23) eroberte mit Liedern wie "Someone You Loved" oder "Before You Go" nicht nur die internationalen Charts, seine Musik wurde auch bereits mit etlichen renommierten Preisen gewürdigt. Aber nicht nur beruflich legt er eine ziemlich sportliche Leistung hin, jetzt setzt er sich nämlich auch in seinem Privatleben ein großes Ziel – Lewis schwärmt von einem Waschbrettbauch!

"Meine Bauchmuskeln werden glänzen", scherzte der 23-Jährige zuletzt in einem Interview mit Mirror. Zuvor hatte er berichtet, sich erst vor Kurzem ein neues Gerät für das Home-Workout angeschafft zu haben. Der Sport scheint dem Musiker auch einiges wert zu sein, denn er investierte ganze 2.000 Pfund – also umgerechnet rund 2.200 Euro – in ein Fitnessbike: "Ich habe mir erst ein Peloton gekauft, dieses Ding, auf dem man Spinning-Kurse macht."

Zusätzlich zur körperlichen Fitness dürfte sich der "Bruises"-Interpret gerade aber auch über etwas Ablenkung freuen, denn sein mentaler Zustand sei "ziemlich schlecht" – vor allem die aktuelle Lage belaste ihn: "Es ist eine wirklich seltsame Zeit. [...] Ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Moment kein Ende in Sicht ist. Meine Angst ist ziemlich groß, aber ich kämpfe weiter."

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi, Musiker

Getty Images Lewis Capaldi beim iHeartRadio Jingle Ball 2019

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi, Musiker



