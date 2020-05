Ist Calvin Kleinen etwa schon wieder vergeben? Bei Temptation Island stellte der Muskelmann die Beziehung zu Pia Peukmann auf die Probe. Da der Telekom-Mitarbeiter aber mehr Interesse an den Single-Ladys zeigte, machte die Kosmetikerin kurzerhand Schluss. In der Männer-Villa ging Calvin mit Jacqueline Siemsen auf Tuchfühlung, mit der er nach der Show sogar tatsächlich zusammen gekommen ist. Das Liebesglück hielt bei den Turteltauben aber nicht lange an und sie trennten sich wieder. Gegenüber Promiflash gibt der Nachwuchsrapper jetzt ein mysteriöses Beziehungsupdate.

Im Promiflash-Interview kommt der Blondie bei der Frage, ob er aktuell in festen Händen sei, ganz schön in Erklärungsnot. "Über meinen aktuellen Beziehungsstatus möchte ich gerade nicht reden", gibt er während des Gesprächs zu verstehen. Auf eine klare Antwort müssen seien Fans offenbar vorerst verzichten. Für diesen Schritt fühle er sich derzeit nämlich noch nicht bereit, werde es aber seinen Fans mitteilen, wenn es so weit ist.

Die Wogen mit seiner Ex Jacky sind offenbar nach wie vor nicht geglättet. Und eine Aussprache scheint für die Zukunft erst mal nicht geplant zu sein: "Man weiß nie, was die Zeit bringt. Ich sage niemals nie", meint der Fitnessliebhaber. Er wisse nicht, ob man sich weiterhin streiten oder vertragen wird. Das würde die Zeit entscheiden.

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen im August 2019

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen im Juli 2018

Anzeige

TVNOW Calvin und Verführerin Jacky bei ihrem Temptation-Date



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de