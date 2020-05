Das Germany's next Topmodel-Finale ist nicht mehr weit entfernt! Für die Kandidatinnen hat es sogar bereits am vergangenen Freitag mit einem Fotoshooting auf einem Boot in Berlin angefangen. Bei den vier Finalistinnen, die am kommenden Donnerstag weiter um den Sieg kämpfen werden, handelt es sich um: Jacky, Sarah, Lijana und Maureen. Ex-GNTM-Teilnehmerin Gerda Lewis (27), die 2018 dabei war, verfolgt die Castingshow fleißig. Sie verrät Promiflash nun, wer ihre persönliche Favoritin in dieser Staffel ist.

"Grundsätzlich würde ich jedem Mädchen den Sieg bei GNTM gönnen, einfach weil jedes Mädchen besonders ist", stellt die Blondine klar. Jede von ihnen habe einen guten Grund, im Finale zu stehen. Aber: "Meine persönliche Favoritin ist Sarah P., weil ich finde, dass sie sich extrem entwickelt hat", erklärt Gerda. Die Österreicherin sei zu einer klasse Persönlichkeit geworden. "In meinen Augen kann sie sehr, sehr gut laufen und sie ist ein ganz, ganz tolles Model", analysiert die einstige Rosenlady.

Gerda findet, dass alle Kandidatinnen extrem hart für ihren Traum gekämpft haben. "Ich denke auch, dass eine Jacky sehr, sehr gute Chancen hat", offenbart die Ex-Die Bachelorette. Sie schätze sie als ziemlich professionell ein. "Sie kommt sehr gut bei Kunden an. Sie ist sehr wandelbar", fügt das Model hinzu. Letztendlich drücke sie aber allen Mädchen die Daumen.

Instagram / sarahposch Sarah P., GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Februar 2020



