Ein absoluter Höchstwert! Trikots, signierte Spielbälle oder eben auch Turnschuhe – für diese Andenken ihrer Idole geben Fans und vor allem Sammler schon auch mal größere Summen aus. Vor Kurzem wurde das allerdings bei einer Versteigerung auf die Spitze getrieben: Ein Paar Turnschuhe von Basketball-Legende Michael Jordan (57) aus dem Jahr 1985 wurden nämlich für einen wirklichen Hammerpreis verkauft und knackten damit sogar einen Weltrekord!

Bei einer Auktion in New York wurde das Sneaker-Modell "Nike Air Jordan 1S" für schlappe 560.000 Dollar – umgerechnet knapp 516.000 Euro – versteigert. Dabei handelte es sich laut dem Auktionshaus Sotheby's um Turnschuhe, welche die Basketball-Legende im Jahr 1985 bei einem Spiel getragen und anschließend auch mit seinem Autogramm versehen hat. Die Interessenten schien das absolut beeindruckt zu haben, denn der Verkaufspreis sei in den letzten 20 Minuten um ganze 300.000 Dollar, also rund 275.000 Euro gestiegen.

Den vorherigen Weltrekord hatte ebenfalls ein paar Turnschuhe inne, das bei diesem renommierten Auktionshaus versteigert wurde – Im Jahr 2019 kam ebenfalls ein Sneaker der Marke Nike für umgerechnet knapp 400.000 Euro unter den Hammer. Das Modell "Moon Shoe" wurde ursprünglich für die Olympischen Spiele 1972 entworfen.

Getty Images Michael Jordan, Basketball-Legende

