Yeliz Koc (26) bringt ziemlich private Details ans Licht. Erst vor Kurzem trennte sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin von ihrem On-Off-Partner Johannes Haller (32). Nachdem auch der dritte Anlauf der Beziehung scheiterte, soll das nun das endgültige Aus der Liaison sein. Inzwischen ist Yeliz also seit mehreren Wochen Single – und scheint plötzlich richtig in Plauderlaune zu sein, was ihr Sexleben angeht. Nun verriet sie, wie sie sich im Bett verhält!

Auf die Nachfrage, ob sie beim Sex eher aktiv oder passiv sei, antwortet die 26-Jährige im RTL-Interview: "Ich würde schon sagen, dass ich passiv bin." Wenn man einen neuen Partner habe, gebe man am Anfang zwar mehr. "Aber wenn man länger mit einem Mann ist, lässt das nach", fügte sie hinzu. Darüber hinaus packte Yeliz auch noch weitere intime Geschichten aus. "Ich hatte schon mal was mit einer Frau. Da war ich 13 oder 14."

Sie habe in ihrem Leben allgemein schon viel ausprobiert. In Zukunft soll es im Liebesleben der Hannoveranerin aber offenbar etwas weniger turbulent werden: "Ich wünsche mir auf jeden Fall Kinder. Das würde meinem Leben auch so einen richtigen Sinn geben."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de