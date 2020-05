Heidi Klum (46) feiert ihre Siegerin im Netz! Am Donnerstagabend ging Germany's next Topmodel in die allerletzte Runde. In einem aufregenden Finale in Berlin versuchten die vier Finalistinnen noch einmal, die Modelmama endgültig von sich zu überzeugen. Nachdem bereits Lijana und Maureen den Wettbewerb verlassen hatten, konnte sich zum Schluss Jacky gegen ihre Konkurrentin Sarah durchsetzen. Die finale Entscheidung unterstreicht Heidi nun noch mal mit schwärmerischen Worten!

"Mit deiner Lebensfreude, Professionalität, deiner wunderschönen Ausstrahlung, positiven Einstellung und immer einem zwinkernden Auge stehst du für alles, was ein junges erfolgreiches Model mitbringen sollte", offenbart die 46-Jährige auf Instagram. Schon während des Showdowns betonte sie immer wieder, wie begeistert sie von Jackys Auftreten und ihrer Leistung sei. In ihren Augen habe die rothaarige Beauty einfach Klasse.

Auch die 21-Jährige äußerte sich einen Tag später zu ihrem Sieg und gestand im Sat.1-Frühstücksfernsehen: "Als Nachrückerin dazuzukommen und dann als Siegerin herauszugehen, ist einfach richtig toll." Sie möchte es als Model in der Branche nun weit bringen.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum und Jacky beim "Germany's next Topmodel"-Finale, 2020

Getty Images Heidi Klum 2018 in Hollywood

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



