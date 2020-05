Bei Are You The One? kam es zu einer regelrechten Achterbahnfahrt der Gefühle! Eigentlich garantieren die zuständigen Experten, dass die 20 teilnehmenden Singles in der Show ihren perfekten Partner finden können. Aber was ist, wenn es bei einem No-Match knistert oder das Knistern bei einem Match ausbleibt, wie zuletzt bei Aline Lawin und Mohamed Aidi (34)? Promiflash hat bei den liebeshungrigen Kandidaten nachgefragt!

Aline und Mo wurden als allererstes Match enthüllt, hatten davor allerdings lediglich ein einziges Gespräch miteinander gehabt. Das große Knistern wurde bei diesem Pärchen quasi übersprungen. Haben die beiden da überhaupt eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft? In den Augen von Melissa (23) ist es den Versuch auf jeden Fall wert: "Ich habe ja mit ihr gesprochen und ich wusste, dass sie niemand anderen in der Villa kennenlernen möchte. [...] Rein vom Optischen gesehen hat Mo super in ihr Bild gepasst und so wie Mo wirkt auf mich, könnte es schon passen." Sie empfindet es für das Beste, dass das Duo die Villa gemeinsam verlässt und sich in Ruhe kennenlernt – auch ohne Schmetterlinge im Bauch.

Und was sagt Aline zum Liebeschaos ihrer Freundin? Melissa hatte sich gleich zu Beginn in Dominic Ewig (24) verguckt. Zwischen der Berlinerin und dem Influencer hat es sofort heftig geknistert, allerdings waren sie kein Match! "Für mich persönlich finde ich eine solche Situation schwieriger. Denn wenn man an dem Gedanken 'Perfect Match' festhält und dann erfährt, dass man dieses aus Sicht der Experten nicht ist, könnte man die Beziehung infrage stellen", was man Alines Meinung nach aber auch nicht blind tun sollte. In ihren Augen sollte man sich wiederum nicht allzu sehr auf die Expertenmeinung versteifen und die magische Anziehungskraft zwischen zwei Personen nicht unterschätzen.

Instagram / aline.lawin Aline Lawin, TV-Star

Instagram / melissa.ayto Melissa, TV-Star

TV NOW Die "Are You The One?"-Kandidaten Dominic und Melissa

Was ist wichtiger: die Chemie oder zueinander passende Eigenschaften? Chemie! Passende Eigenschaften sind der Grundstein für eine Beziehung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



