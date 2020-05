Max Schnabel hat einen üblen Verdacht: Behaupten seine Ex-Temptation Island-Kollegen Michelle Daniaux und Eugen Lopez nur aus PR-Gründen, sich momentan anzunähern? Gerade erst erklärte die Blondine, dass ihr Herz – nach dem Korb an Max und dem gescheiterten Zweitanlauf mit Ex Mateo Glotz – zurzeit bei Single Eugen höherschlägt. Die beiden haben täglich Kontakt und wollen sich schnellstmöglichst wiedersehen. Auch Max hat diese Liaison bemerkt – und äußert im Promiflash-Interview nun Zweifel an der Authentizität der Verbindung!

"Das Ganze wird allerhöchstens als PR-Beziehung funktionieren. Alles andere würde mich schwer überraschen", lautet Max' scharfes Urteil, nachdem er von der Liebelei seiner Show-Kollegen erfahren hat. Er sei sich sicher, dass der Flirt für die beiden die perfekte Möglichkeit ist, im Fokus zu bleiben. Denn der Muckimann habe seinen Job auf der Insel der Versuchung gänzlich verfehlt: "Er sollte in der Sendung als Verführer agieren, nicht als Seelsorger – und dabei einfach nur die Typen der vergebenen Frauen schlecht machen", stellt der Stuttgarter fest.

Selbst wenn die beiden sich wirklich gut finden sollten, kann Max gar nicht glauben, dass Eugen wirklich ihr Typ wäre, wie er im Gespräch mit Promiflash erklärt: "Michelle meinte zu mir in der Villa immer wieder, dass ich optisch voll ihr Typ sei. Wenn man sich jetzt den Eugen anschaut: Das ist ja ein komplett anderer Typ Mann als ich. Ihr gefallen auch gar nicht diese übertriebenen Muskeln, wie sie damals zu mir sagte." Dass sich Geschmäcker ändern können, wolle er aber auch nicht abstreiten. Der Fahrlehrer findet aber, dass sich Eugen noch mal Gedanken machen sollte: "An seiner Stelle würde ich mich nicht so gut fühlen, nach mir die zweite Wahl von Michelle zu sein."

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-TV-Teilnehmer

Privat Michelle und Eugen auf dem Rückflug von "Temptation Island"

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-TV-Teilnehmer

