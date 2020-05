Mary-Kate Olsen (33) kann aufatmen – sie hat erst mal ein Dach über dem Kopf! Das Leben der Mode-Designerin hat sich um 180 Grad gewendet. Die Schauspielerin und ihr Noch-Ehemann Olivier Sarkozy (50) haben sich getrennt und einen regelrechten Rosenkrieg begonnen. Mary-Kate hat sogar einen Notfall-Scheidungsantrag eingereicht. Einer der Gründe für den Wunsch einer schnellen Auflösung ihrer Ehe: Der Bänker hat ohne ihr Wissen die gemeinsame Wohnung in New York gekündigt. Ein Aufschub des Auszugs war nicht möglich – und Mary-Kate fürchtete, dass sie wegen der momentanen Lock-Down-Situation nirgends Unterschlupf finden würde. Doch zum Glück hat die 33-Jährige nun eine Lösung gefunden.

Die Blondine kommt nicht etwa bei Freunden oder in einem Hotel unter. Der frühere Full House-Kinderstar soll sich laut Page Six ein luxuriöses Chalet in den Hamptons bei New York gemietet haben – für umgerechnet rund 300.000 Euro. Angeblich will Mary-Kate dort nun den Sommer verbringen. Eigentlich soll sie noch zwei weitere Immobilien besitzen – ein Appartement in New York und eines im nahe gelegenen Bridgehampton. Doch beide gehören auch zur Hälfte ihrem Noch-Ehemann.

In einem Scheidungsverfahren soll bald geklärt werden, inwieweit die gebürtige Kalifornierin die Wohnungen nutzen darf. Bis zu diesem Termin muss sich Mary-Kate allerdings noch gedulden. Denn ihr Notfall-Scheidungsantrag wurde abgelehnt. Ein Richter hatte ihn nicht als dringlich eingestuft.

Getty Images Olivier Sarkosy in einem Club in NYC im November 2013

Getty Images Mary-Kate Olsen, 2012

MEGA Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy

