Nikki Bella (36) plagten in der Vergangenheit Verlustängste in Bezug auf ihren Partner! Aktuell könnte die Sportlerin kaum glücklicher sein, denn: Die Wrestling-Beauty und ihr Artem Chigvintsev erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Klar, dass ihr Kindersegen die beiden einander näher gebracht hat. Aber hätte ein verzögerter oder gar unerfüllter Kinderwunsch ihrer Beziehung geschadet? Darüber grübelte die 36-Jährige vor nicht allzu langer Zeit!

In der vergangenen, bereits vor Monaten abgedrehten Folge von Total Bellas enthüllte Nikki, dass ihre Periode ausgeblieben war. Zunächst habe sie sich über den negativen Schwangerschaftstest gefreut – bis sie das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtete: "In dem Moment dachte ich: Warum wurde ich nicht schwanger? Was ist, wenn ich keine Kinder bekommen kann?" Schließlich war sie zu dem Zeitpunkt bereits 35 Jahre alt und sich der abnehmenden Furchtbarkeit von Frauen bewusst.

Also fragte sie auch ihren Liebsten, ob er sie möglicherweise verlassen würde, wenn sie ihm keine Kinder schenken könnte: "Ich weiß nicht, ob es etwas ist, das ich später für den Rest meines oder unseres Lebens bereuen werde", antwortete Artem. In Anbetracht des immer weiter wachsenden Babybauchs seiner Verlobten sind diese Gedanken aber sowieso längst überholt!

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella, Sportlerin

Anzeige

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, TV-Star

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella in ihrer 26. Schwangerschaftswoche



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de