Wie geht es bei Gerhard und Birgit weiter? Die beiden lernten sich in der Hofwoche bei Bauer sucht Frau International kennen. Da der Landwirt seine zweite Umwerberin Regina in der vergangenen Folge nach Hause geschickt hatte, konnte er die restliche Zeit allein mit Birgit genießen. Bei einem romantischen Date sind sich die zwei sogar nähergekommen. Doch reicht das für eine gemeinsame Zukunft?

Bei Birgit ist zumindest großes Interesse da. Um dem Oldtimer-Liebhaber ihre Zuneigung zu zeigen, überraschte sie ihn mit einem kleinen Geschenk, einem Auspuffflügel in Form einer Löwentatze. "Das war auf jeden Fall schön, dass sie so Bezug genommen hat auf meine persönlichen Interessen. Das habe ich sehr geschätzt", freute sich Gerhard. Als Dankeschön gab er seiner Auserwählten sogar den ersten Kuss – zwischen den beiden hat es offenbar gefunkt. "Ich hab jetzt einfach ein schönes Gefühl mit der Birgit. Ich genieße den Moment und bin auch zuversichtlich, dass es auch gut ausgehen wird", erklärte der 61-Jährige.

Auch in Birgits Augen steht einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Wege: "Ich muss schon sagen, dass der Gerhard in der Zeit hier ein wichtiger Mensch geworden ist und ich mich stark hingezogen fühle [...] Ich spüre mit Gerhard so eine Art Seelenverwandtschaft. Verknallt finde ich tatsächlich zu oberflächlich." Die Turteltauben haben sogar schon Termine vereinbart, wann sie sich wiedersehen wollen. "Ich denke, der Grundstein ist gelegt und dann schauen wir, was draus wird", verriet der studierte Mathematiker.

TVNOW Gerhard, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Bauer Gerhard und Bauernreporter Ralf Herrmann

TVNOW Bauer Gerhard und Bauernreporter Ralf Herrmann



