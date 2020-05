Angelo Kelly (38) bewohnt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern ein riesiges Anwesen! Vor wenigen Tagen verließ der Musiker offiziell die Kelly Family – als Grund gab er unter anderem an, sich vermehrt um seine eigene Familie kümmern zu wollen. Jetzt ist auch klar, wieso das so viel Zeit in Anspruch nimmt: Seine Angehörigen und der 38-Jährige versorgen sich selbst auf einem 8.000-Quadratmeter-Gehöft in der Nähe von Dublin!

Auf seinem Grundstück befinden sich unter anderem eine Quelle, ein eigener Wald sowie mehrere Scheunen und Gewächshäuser. "Wir versuchen, komplett autark zu leben. Wir haben Salate und Kartoffeln angebaut, mein ältester Sohn züchtet Hühner. Wir schlagen in unserem Wald Holz, haben eine eigene Wasserquelle auf dem Gelände", gab Angelo stolz im Bild-Interview preis. All das decke den Bedarf des Sieben-Personen-Haushalts. So schaffe es die Familie auch, während der derzeitigen Gesundheitskrise nicht einkaufen gehen zu müssen.

Es sei nun kein Zufall, dass der Sänger so gut auf die momentane Situation vorbereitet sei, er habe sich bereits gedacht, dass irgendwann einmal etwas Schlimmes passieren könne: "Wir haben auch lange am Rande der Gesellschaft auf der Straße gelebt, da waren wir auch immer ein bisschen autark", erinnerte er sich zudem an den Anfang seiner Karriere mit seinen Geschwistern.

Instagram / angelokellyofficial Angelo Kelly & Family im Mai 2019

Zengel, Dirk / ActionPress Angelo Kelly mit seiner Frau Kira und ihren Kindern im Mai 2019

MG RTL D / Claudius Pflug Angelo Kelly in der TV-Show "Promi Undercover Boss"



