Kaum vorstellbar, dass die bekannteste Rolle dieses knuffigen Knirpses in seinem späteren Leben ein fieser Bösewicht werden sollte! Denn hinter diesem süßen Kinderfoto versteckt sich niemand Geringeres als Tom Felton (32). Für das Filmdrama "Braking For Whales" stand der Schauspieler noch kürzlich mit dem Bruder von Taylor Swift vor der Kamera. Den größten Ruhm erlangte er aber zweifellos als Harry Potter-Erzfeind Draco Malfoy!

Runde Kulleraugen, Stupsnäschen und ein verschmitztes Lächeln – der 32-Jährige ließ offenbar schon als Dreikäsehoch Herzen höherschlagen. Die goldene Haarpracht müsste nur mit etwas Haargel bearbeitet werden – Schwups, hätte man Draco Malfoy höchstpersönlich als Miniaturversion vor sich stehen! Mit diesem Schnappschuss aus Kindertagen bedankte sich der Filmstar jetzt für sechs Millionen Fans auf Instagram. "Ich liebe euch", schrieb er unter den Post. Die Aufnahme ist offenbar 1997 auf der Filmpremiere von "Ein Fall für die Borger" entstanden – da war der Blondschopf gerade einmal zehn Jahre alt.

Seine Filmkarriere schien da bereits vorprogrammiert. So spielte der Brite in dem damaligen Streifen an der Seite von Leinwandgrößen wie Jim Broadbent (71) und John Goodman (67). Trotz seines finsteren Draco-Charakters, der seinem Widersacher Harry das Leben schwer machte, lieben ihn Fans der Hogwarts-Reihe nicht weniger als die anderen Darsteller. Kein Wunder – Tom begeistert seine Anhängerschaft auf Instagram regelmäßig mit Gitarre und Gesangseinlagen.

ActionPress/Hollywood Picture Press/face to Tom Felton (r.) mit Josh Herdman in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2"

Getty Images Tom Felton, 2016

Instagram / t22felton Tom Felton, 2019



