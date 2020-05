Michelle Daniaux plaudert offen über ihre Verbindung zu Eugen Lopez! Die Studentin lernte den Essener bei Temptation Island kennen. Sie stellte dort die Beziehung zu ihrem damaligen Freund Mateo Glotz auf die Probe, die am Ende der Show tatsächlich in die Brüche ging. Währenddessen bandelte sie ein wenig mit dem Single Max an. Nach den Dreharbeiten brach sie den Kontakt zu ihm allerdings ab. Jetzt hat sie wiederum ein Auge auf Eugen geworfen und ist im engen Kontakt mit ihm. Erstaunlicherweise unterscheidet er sich rein optisch enorm von ihren bisherigen Favoriten. Passt Eugen überhaupt in Michelles Beuteschema?

Im Interview mit Promiflash verriet die 22-Jährige: "Als ich Mateo damals kennengelernt habe, hat einfach alles gepasst – er war aber vielleicht nicht unbedingt mein Typ. Aber das Good-Boy-Aussehen war schon eher so meins." Aus diesem Grund habe sie sich in der Show damals auch für Max entschieden: "Er war Mateo am ähnlichsten." Doch inzwischen gefalle ihr der Bad-Boy-Look auch ganz gut. "So wie der Eugen aussieht – oder der Diogo und der Flo. Einfach ein bisschen mehr trainiert und tätowiert", erläuterte sie.

Michelles Ex-Flirt Max kann sich schon vorstellen, dass sich Vorlieben manchmal ändern. Dennoch vermutet er, dass hinter der Aktion keine tieferen Gefühle stecken: "Das Ganze wird allerhöchstens als PR-Beziehung funktionieren. Alles andere würde mich schwer überraschen."

