An den Papa-Qualitäten von Michael Wendler (47) hat seine Liebste Laura Müller (19) nichts auszusetzen! Seit knapp einem Monat sind der Schlagerstar und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin miteinander verlobt – am vergangenen Freitag folgte dann in der beliebten Tanzshow die unvermittelte Frage von Moderator Daniel Hartwich (41) an die 19-Jährige, ob sie denn schon in freudiger Erwartung sei. Das verneinte sie in der Sendung zwar, verriet aber im Anschluss: Ihr Partner sei ein wunderbarer Vater!

"Ich sehe ja, wie der Michael mit der Adeline, seiner Tochter, umgeht. Und ich glaube, da brauche ich keine Bedenken haben, wenn wir irgendwann mal Babys oder Kinder haben", gewährte Laura im RTL-Interview einen Einblick in ihr Patchwork-Leben. Gemeinsamen leben die drei in ihrem Haus in Florida – zu viert sollen sie in nächster Zeit trotzdem nicht sein, wie sie noch einmal betonte: "Ich freue mich drauf, ist natürlich noch ein bisschen früh, also wir lassen uns Zeit. Aber ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass der Michael ein ganz toller Papa ist."

Eine Sache stehe der Familienplanung aber noch zusätzlich im Weg: Die beiden können sich zwar darüber einigen, dass sie gerne einen Jungen hätten, beim Thema Namensfindung gehen die Geschmäcker allerdings auseinander. Während der Wahlamerikaner gerne einen kleinen Tom hätte, kann Laura den Namen bereits ausschließen: "Keinen Tom, da muss ich immer an das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig denken. Eher irgendetwas Amerikanisches", verriet sie in der TV-Doku Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika im vergangenen März.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendler und seine Tochter Adeline

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020



