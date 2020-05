Miriam Höller (32) gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die frühere Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hat in den vergangenen Monaten ihr Leben komplett umgekrempelt. Die einstige Stuntfrau ist nicht nur nach Bali ausgewandert, sie hat sich auch von ihrem Partner Nate getrennt, mit dem sie zuvor in Kanada gelebt hatte. Die beiden waren zwei Jahre lang ein Paar. Er war der erste Mann, den Miriam nach dem tragischen Tod ihres Verlobten Hannes Arch (✝48) im Jahr 2016 wieder an sich herangelassen hat. Umso härter war es für sie, sich von ihm zu trennen!

"Die Trennung ist mir wahnsinnig schwergefallen", offenbarte Miriam im Interview mit Bunte. Die 32-Jährige und der Hottie seien im Guten auseinandergegangen und das Model werde Nate für immer dankbar sein. "Er hat mich in der schlimmsten Phase meines Lebens begleitet, mich wieder auf die schönen Dinge aufmerksam gemacht und mir mein Lachen zurückgegeben", schwelgte sie in Erinnerungen.

Für die Buchautorin gab es allerdings keine andere Möglichkeit, als Nate Lebewohl zu sagen. "Ich wollte unabhängig bleiben und in Kanada gab es keine beruflichen Möglichkeiten für mich", erklärte sie das Liebes-Aus. Auf Bali würde sie nun zu sich selbst finden und aktuell neue Ideen für ihre Motivationsvorträge sammeln.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und ihr Ex-Freund Nate

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller auf Bali



