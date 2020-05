Jacky würde nichts anders machen! Vor rund einer Woche war der große Moment endlich gekommen: Heidi Klum (46) kürte die diesjährige Siegerin ihrer Castingshow Germany's next Topmodel. Die Österreicherin konnte sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und in die Fußstapfen von Models wie Lena Gercke (32), Stefanie Giesinger (23) und Co. treten. Im Gespräch mit Promiflash zieht Jacky jetzt ihr Fazit zur 15. GNTM-Staffel, und das könnte wohl nicht besser ausfallen.

"Eine Staffel voller Abenteuer, toller Momente und vor allem Pranks. Ich würde diesen Weg immer wieder gehen und bin dankbar, dass diese Reise ein Teil meines Lebens ist", stellt sie gegenüber Promiflash klar und erinnert sich an die aufregenden vergangenen Monate zurück. Bevor es bald voll ins Arbeitsleben als Model geht, möchte die Beauty jetzt aber erst einmal die Zeit mit ihren Liebsten genießen. "Meine Family und Friends sind sehr stolz auf mich. Sie unterstützen mich mit allen Mitteln und freuen sich sehr, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und sie freuen sich, dass ich 'Ich' geblieben bin", meint sie.

Genau das will die 21-Jährige auch weiterhin tun. Zwar freue sie sich darauf, im Modelalltag durchzustarten und ihre Nische zu finden, wünscht sich aber auch, weiterhin ihre privaten Leidenschaften ausleben zu können. "Die Tier- und Naturliebe war und bleibt ein Teil von mir", erklärt sie und versuche nun einen Weg zu finden, Beruf und Hobbys zu vereinen.

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky nach dem "Germany's next Topmodel"-Finale 2020

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / soul.companions Ex-GNTM-Kandidatin Jacky



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de