Auf dieses Bild haben die Fans von Danilo Cristilli (23) gewartet. Erst vor einigen Tagen überraschte der ehemalige Love Island-Kandidat mit seinem neuen Beziehungsstatus: Der Italiener ist wieder in festen Händen. Bei seiner Freundin handelt es sich um das Model Alexandra Nicole und bei dem Paar hat kein Geringerer als Pietro Lombardi (27) den Liebesboten gespielt: Sie lernten sich bei dem Videodreh zu seinem Hit "Es tut schon wieder weh" kennen. Jetzt gibt es endlich das erste gemeinsame Pärchen-Pic.

Auf Instagram veröffentlicht der Köln 50667-Darsteller ein Foto, das die Herzen seiner Community höherschlagen lässt. Danilo und Nicole strahlen überglücklich in die Kamera. Während die Beauty vor ihrem Liebsten steht, legt er liebevoll den Arm um ihre Taille. Lediglich mit einem Herz-Emoji kommentiert der Laiendarsteller die Aufnahme. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt unter anderem Ex-Der Bachelor-Kandidatin Natalie Stommel unter dem Beitrag.

Wie glücklich der 23-Jährige in seiner Beziehung ist, verrät er bereits im Promiflash-Interview – und kommt aus dem Schwärmen über seine Partnerin gar nicht mehr raus. "Ihr herzliches Lachen gefällt mir am aller meisten an ihr", erklärt er. Auch seine Familie ist offenbar hin und weg von der Brünetten, sie habe das Model direkt ins Herz geschlossen.

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole im Januar 2020

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole, Model



