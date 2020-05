Amira Pocher (27) redet offen über ihre Erfahrungen mit zugeschickten Penisbildern! Seit drei Wochen führen das Model und sein Mann Oliver Pocher (42) durch ihre gemeinsame Late-Night-Show. Neben skurrilen Verlosungen geht es in der Sendung aber auch um ernste Themen. In der vergangenen Ausgabe sprachen Oli und Amira über Sexismus im Netz und Fernsehen. Wer aber glaubt, dass auch Amira schon Erfahrungen mit anzüglichen Nachrichten gemacht hat, der irrt. Zumindest was Dick-Pics betrifft, ist der Promi-Neuling noch unerfahren.

Bei Pocher – gefährlich ehrlich! wollte Oli von seiner Frau wissen, ob sie in dieser Woche bereits Penisbilder erhalten habe. Die 27-Jährige verneinte diese Frage nicht nur, sie offenbarte auch: "Ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich hab so etwas noch nie in meinem Leben zugeschickt bekommen." Lachend fügte sie jedoch hinzu: "Also ungefragt! Der musste jetzt sein. Aber nein, mir ist das witzigerweise noch nie passiert."

Die Mutter eines kleinen Sohnes schaue sich ihre Nachrichten auf Social Media zwar nicht so genau an. Dass sie jetzt anzügliche Bilder zugeschickt bekomme, seit sie bekannter sei, glaube sie aber nicht. Auch eine Erklärung für die ausbleibenden Dick-Pics hatte Amira nicht: "Keine Ahnung, woran das liegt."

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Model



