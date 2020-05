Diese Are You The One?-Turteltauben müssen ab sofort erst mal ohne einander zurechtkommen! In der vergangenen Folge der Kuppelshow verließ Melissa (23) das Projekt mit ihrem Perfect Match Laurin (22) – statt mit ihrem Schwarm Dominic Ewig (24), der sich zuvor als No-Match entpuppt hatte. Doch wie steht die Immobilienkauffrau dazu, dass Domi auch noch in den nächsten Folgen in der Flirtvilla ist und neue Frauen kennenlernt?

Damit der Cast am Schluss tatsächlich eine hohe Siegesprämie bekommt, müssen alle ihr Match finden – demnach muss auch der Influencer wohl oder übel ein wenig auf Tuchfühlung gehen. Ob Melissa während der restlichen Dreharbeiten da wohl die Eifersucht packt? "Ich muss sagen, dass ich nicht so wirklich eifersüchtig war, weil ich Dominic total vertraut habe und das, was zwischen uns war, hat sich so gut angefühlt und wenn er sich dann trotzdem in jemand anderes verliebt hätte, dann wäre ich natürlich traurig gewesen. Ich dachte mir nur, er wird umso mehr merken, wie toll das mit uns ist", gibt die 23-Jährige im Promiflash-Interview zu.

Im Grunde genommen sei Domis Match-Suche auch für sie selbst von Vorteil: "Da war dann natürlich auch die Hoffnung, dass er vielleicht sein Perfect Match auch noch findet und nachkommt und wir dann trotzdem noch Zeit miteinander verbringen können, was ja dann auch auf jeden Fall sein Ziel war", offenbart Melissa.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

