Lady Gaga (34) überraschte ihre Fans am vergangenen Donnerstag erneut mit einem neuen Song! Zusammen mit der erfolgreichen K-Pop Band Blackpink veröffentlichte sie den Titel "Sour Candy", der auch auf ihrem langerwarteten, neuen Album Chromatica enthalten ist. Besonders aufmerksame Fans meinten jetzt aber, verblüffende Ähnlichkeiten zu einem anderen Pop-Hit festgestellt zu haben. Ist der neue Song von Lady Gaga wohl etwa geklaut?

"Bin ich der Einzige, der denkt, dass 'Sour Candy' von Lady Gaga und Blackpink [dem Lied] 'Swish Swish' von Katy Perry (35) ähnelt?", fragte sich ein Nutzer auf der Plattform Twitter in nur einem der zahlreichen Posts zu diesem Thema. Ein weiterer User deutete besonders auf die Melodie der beiden Songs hin: "Der Beat von 'Sour Candy' erinnert mich so an 'Swish Swish'. Ich will Lady Gaga gar nicht angreifen, aber ich singe aus Versehen immer Katys Lied." Wurde hier also von dem Lied der "Never Really Over"-Interpretin aus dem Jahr 2017 kopiert?

Ein anderer Fan war sich hierbei sicher und lieferte eine Erklärung: "Katy hatte den Beat zu 'Swish Swish' von einem alten Dance-Techno-Song. Lady Gagas Konzept für ihr neues Album ist ebenfalls alter Dance-Techno." Alle Lieder aus dieser Zeit hätten dieselbe Atmosphäre und ähnliche Beats. "Es sind nicht dieselben Lieder. Trotzdem sind beide Songs toll", setzte er seinen Kommentar fort.

Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängeirn

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de