Großes Familienkuscheln bei Jennifer Lopez (50) und Alex Rodriguez (44)! Seit 2019 ist der Weltstar mit dem Baseballspieler verlobt. Zwei Töchter brachte der 44-Jährige mit in die Beziehung. Mit den Zwillingen, die J.Lo gemeinsam mit Ex-Mann Marc Anthony (51) hat, wurde die Rasselbande zu einer richtigen Patchworkfamilie. Und die ist sich offenbar gerne besonders nah: Jetzt zelebrierten sie ihr Beisammensein bei einem gemütlichen Fernsehabend!

Über das Fernsehprogramm musste wohl nicht lange diskutiert werden. Über den Bildschirm flimmerte nämlich die US-amerikanische Sendung "Word of Dance", bei der die "Jenny from the Block"-Interpretin als Jurorin und Produzentin mitwirkt. "Jen tweetet gerade live", schrieb Alex unter den Schnappschuss auf Instagram. Während die Sängerin also die aktuellen Reaktionen auf die Show mitverfolgte und mit den Fans interagierte, schaute die Family gebannt in die Röhre.

Auf dem Schwarz-Weiß-Bild liegen die Eltern mit ihren Kids auf dem Sofa. Kuschelig eingemummelt haben sich dabei vor allem Alex' Töchter Ella und Natasha, die sanft ihren Kopf auf Papas Brust legen. In der Mitte befindet sich der zwölfjährige Maxi (12) und hinten versteckt sich seine Zwillingsschwester Emme (12). Diese schaut ganz konzentriert auf das Handy ihrer Mama. Dass die Kleine sich offenbar schon viel von der 50-Jährigen abguckt, bewies sie bei ihrer diesjährigen Superbowl-Performance!

Anzeige

Instagram / arod Jennifer Lopez und Alex Rodriguez mit ihren Kindern, 2020

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Tochter Emme Maribel Muñiz

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kindern Emme und Maximilian.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de