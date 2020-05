Paola Maria (26) hat die Hälfte ihrer Schwangerschaft schon fast geschafft. Erst vor einigen Wochen überraschte die Influencerin ihre Fans mit dieser süßen Nachricht: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erwarten ein Kind. Für die beiden ist es bereits der zweite gemeinsame Nachwuchs – ihr Erstgeborener Leonardo Koslowski (1) kann sich demnach bald über ein kleines Geschwisterchen freuen. Seit den News hält Paola ihre Community mit Babybauch-Pics immer auf dem Laufenden. Jetzt gibt die Beauty ein weiteres Update.

In ihrer Instagram-Story hält sie ihre Baby-Kugel stolz in die Kamera und streichelt liebevoll darüber. Wie weit sie schon ist, kann die YouTuberin offenbar selbst kaum glauben: Sie würde jetzt in die 19. Schwangerschaftswoche kommen "und dann erreichen wir schon langsam die Halbzeit. Das ist so verrückt." Ihre zweite Schwangerschaft würde nur so an ihr vorbeiziehen, meint die 26-Jährige in dem Clip.

Erst vor einigen Tagen hatte das Pärchen das Geschlecht seines Kindes verraten. In einem YouTube-Video ließen die beiden einen Ballon platzen: Heraus rieselte blaues Konfetti – demnach vergrößert ein kleiner Junge die noch dreiköpfige Familie um ein Mitglied. "Ein Boy! Noch einer! Ich habe es gewusst", freute sich der werdende Papa.

Instagram / paola Paola Maria im Mai 2020

Instagram / paola Paola Maria und ihr Mann Sascha Koslowski

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin



