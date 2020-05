Dieses Thema bringt Beyoncé (38) zum Strahlen! Ihr Privatleben hält die Pop-Sängerin normalerweise größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – wenn der Weltstar aber doch mal einige Details preisgibt, werden diese im Netz direkt millionenfach geklickt. Jetzt veröffentlichte ihr ehemaliger Assistent, Manuel A. Mendez, ein Video, i ndem Queen B scheinbar geradezu von ihren Muttergefühlen überwältigt wird. Sie verrät: Die Liebe, die sie zu ihren Kindern spüre, sei nicht von dieser Welt!

Der kurze Clip auf Instagram zeigt eine herzerwärmende Situation aus Beyoncés "Homecoming"-Film: Die Mama sitzt umringt von ihrer Familie – Ehemann Jay-Z (50), Töchterchen Blue Ivy (8) und die beiden Zwillinge Rumi und Sir – im Garten und liest aus einem Kinderbuch. "Wenn man Mutter ist, erfährt man eine Liebe zu seinen Kindern, die stärker ist als alles, was man sich vorstellen kann", zeigte sich die Musikerin dabei sichtlich ergriffen.

Kürzlich nutzte die gebürtige Texanerin die Chance, ihrer eigenen Mama am Muttertag rührende Worte zu senden. "Ich wäre nicht dazu in der Lage, das zu tun, was ich tue, ohne deine Stärke, deine Weisheit und deine Gebete", schrieb sie auf Instagram. Zudem sei ihre Mutter ihr ein großes Vorbild: "Mein größtes Ziel ist es, dass meine Kinder die gleiche Liebe erfahren, wie du sie uns allen gegeben hast."

https://www.beyonce.com/ Beyoncé, Rumi und Sir

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy Carter und Beyoncé im Jahr 2017

Instagram / beyonce Beyoncé während ihrer zweiten Schwangerschaft



