Sie weiß ihren Bauch gekonnt in Szene zu setzen! In wenigen Wochen wird Lena Gercke (32) zum ersten Mal Mutter. Über ihr baldiges Babyglück hat die Germany's next Topmodel"-Gewinnerin von 2006 bisher nicht viel preisgegeben. Viel lieber hält die Freundin von Dustin Schöne ihre Community mit ganz vielen Babybauch-Bildern auf dem Laufenden: Bei einem aktuellen Kugel-Pic muss die werdende Mama selbst ganz schön schmunzeln!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Lena wieder eine Momentaufnahme ihrer immer größer werdenden Körpermitte. Darauf trägt die 32-Jährige ein süßes Wickelkleid mit Leoprint – doch beim genaueren Betrachten fällt auf, dass der Dress ganz schön kurz ist. "Wie ist dieses Kleid nur so kurz geworden?", fragt sich auch die Blondine. Ein User hat da doch glatt die passende Antwort für ihr kleines Outfit-Malheur. "Weil du schwanger geworden bist – ganz offensichtlich", kommentiert der Fan mit einem Augenzwinkern.

Erst vor wenigen Tagen gab das Model dann doch einen paar tiefere Einblicke in seine Schwangerschaft. Mitten in einem Meeting konnte Lena für ein paar Sekunden Fußtritte ihres ungeborenen Kindes mit der Kamera einfangen. "Während ich ein paar Videocalls tätige, sagt doch tatsächlich jemand Hallo", schrieb sie zu ihrem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Moderatorin

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model



