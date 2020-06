Die Katze ist offenbar aus dem Sack! Am vergangenen Wochenende sorgte Justin Hartley (43) mit ein paar Paparazzi-Aufnahmen für Aufsehen. Der This Is Us-Star wurde nach seinem Ehe-Aus im vergangenen Jahr knutschend mit Schauspielerin Sofia Pernas abgelichtet. Kein Wunder also, dass die Fans bei diesem Anblick direkt eine neue Liebe witterten. Und tatsächlich, ein Bekannter der vermeintlichen Turteltauben bestätigte die Dating-Gerüchte jetzt.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight plaudert ein Insider einige Details rund um den Flirt der beiden aus: "Sie daten sich erst seit Kurzem und genießen ihre gemeinsame Zeit." Die häusliche Isolation in der aktuellen Lage hätten die TV-Bekanntheiten dazu genutzt, sich besser kennenzulernen. Laut der Quelle hätten sie in der Vergangenheit zwar zusammen gearbeitet, bis zuletzt aber keine romantische Verbindung aufbauen können. Sofia und Justin selbst haben sich bisher noch nicht zu den Spekulationen geäußert.

Begegnet ist sich das mutmaßliche Paar am Set der Seifenopfer "The Young And The Restless". Dort wirken allerdings nicht nur die beiden mit, auch die Noch-Ehefrau des 43-Jährigen, Chrishell Stause (38), war in der Vergangenheit Teil des Formats. Die beiden Frauen dürften sich am Set aber nicht begegnet sein – Sofias Serien-Aus erfolgte rund ein Jahr vor Chrishells Debut.

Anzeige

Getty Images "This Is Us"-Star Justin Hartley

Anzeige

Getty Images Sofia Pernas, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley im Juni 2019

Habt ihr geglaubt, dass an den Gerüchten wirklich etwas dran sein könnte? Ja, das war mir klar! Nein, ich bin überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de